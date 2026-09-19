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Пауэрбанк экс-министра Нидерландов взорвался в самолете

Рейс авиакомпании KLM, следовавший из Нидерландов в Карибский бассейн, был вынужден развернуться над Атлантикой после того, как пауэрбанк бывшего руководителя KLM Камиля Эйрлингса загорелся на борту.

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