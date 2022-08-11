"Просто всё колом": что происходит на трафиковой трассе в Приморье

"Просто всё колом": что происходит на трафиковой трассе в Приморье

Обстановка на трафиковой трассе сейчас в самом разгаре. Очевидцы поделились фотографиями в Telegram-канале dpscontrolprim (12+).

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