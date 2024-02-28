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Что нас ждёт в зоне ZOV: Два сценария военных экспертов. По какому пойдём?

Что нас ждёт в зоне ZOV: Два сценария военных экспертов. По какому пойдём?

Известные военные аналитики России опубликовали прогнозы дальнейшего развития конфликта с Незалежной.

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Комментарии
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АндрейБорков
Такое впечатление, что эти &quot;ЫКСПЕРРТТТЫ&quot; они же &quot;Известные военные аналитики России...&quot; или ненаучные фантасты, они же сказочники, или в вопросах, которые пытаются осветить они понимают не более чем свиньи в апельсинах. Популизм, непрофессионализм и некомпетентность, это в наличии, а больше я ни чего в этих ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ не усмотрел.
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