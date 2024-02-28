Что нас ждёт в зоне ZOV: Два сценария военных экспертов. По какому пойдём?

АндрейБорков

Такое впечатление, что эти "ЫКСПЕРРТТТЫ" они же "Известные военные аналитики России..." или ненаучные фантасты, они же сказочники, или в вопросах, которые пытаются осветить они понимают не более чем свиньи в апельсинах. Популизм, непрофессионализм и некомпетентность, это в наличии, а больше я ни чего в этих ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ не усмотрел.