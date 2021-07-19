Орбан против толерантности?

Американский политолог призвал Венгрию выйти из ЕС. во имя сохранения христианских ценностей. Яблоком раздора стал запрет на гей-пропаганду в школах Станислав Варыханов На фото: президент Венгрии Виктор Орбан (Фото: ZumaTAСС) Ветеран американской политики, консервативный аналитик Патрик Джозеф Бьюкенен, в разное время работавший помощником президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, опубликовал в своем блоге статью «ЕС — Орбану: поддерживай права геев или уходи!».