«Это чухня». Алкесандр Жулин резко высказался о распаде четырех российских пар

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин резко отреагировал на распад четырех российских танцевальных дуэтов.

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