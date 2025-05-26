Третья ночь ракетно-дронового кошмара для Украины

Россия третью ночь подряд атакует украинские тыловые объекты ракетами и дронами. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что активнее всего атаковались центральные, южные и восточные регионы подконтрольной киевскому режиму территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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