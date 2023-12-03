Су-35 и Ми-28НЭ летят в Иран. Пентагон уже напрягся, Израиль еще больше. Зачем Москва вооружает Тегеран и пугает Тель-Авив

Вчера 1,1K прочитали Новость уже не слишком нова, но вчера агентство Tasnim со ссылкой на заявление замминистра обороны Ирана Сейеда Мехди Фархи сообщило, что российские истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28НЭ и учебно-боевые самолеты Як-130 прибудут в исламскую республику совсем скоро.