На консервный завод в Волгоградской обл. г. Волжский, требуются разнорабочие в производственный цех. Заработная плата за смену - 2530 рублей чистыми.
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На консервный завод в Волгоградской обл. г. Волжский, требуются разнорабочие в производственный цех. Заработная плата за смену - 2530 рублей чистыми.