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Участники СВО от Вологодской области получили госудасртсвенные награды

Участники СВО от Вологодской области получили госудасртсвенные награды

Церемония награждения участников специальной военной операции состоялась в областной столице. За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и интересов страны, государственными наградами отмечены 9 жителей Вологодской области.

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