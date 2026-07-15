Маршрутизация и коммутация: базовый фундамент сетевой инфраструктуры

Построение надежной IT-инфраструктуры – будь то локальная сеть офиса, серверная стойка в дата-центре или облачная среда для разворачивания виртуальных серверов – всегда упирается в организацию правильного сетевого обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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