В МИД РФ разъяснили механизм создания временной администрации на Украине

В российском внешнеполитическом ведомстве разъяснили механизм создания временной администрации после озвученной президентом РФ Владимиром Путиным идеи введения подобного управления на Украинеflickr/moscow-live читайте на monocle.
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