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Озил о Марокко в 1/2: «Горжусь, большое достижение для мусульманского мира! Здорово, что сказки еще возможны»

Озил о Марокко в 1/2: «Горжусь, большое достижение для мусульманского мира! Здорово, что сказки еще возможны»

Экс-хавбек сборной Германии Месут Озил высказался о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022. «Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.

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