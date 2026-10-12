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Татар-информ

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Трамп в ответ на критику напомнил о тратах ЕС на российские энергоносители

Трамп в ответ на критику напомнил о тратах ЕС на российские энергоносители

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: скриншот трансляции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на критику заключенной им сделки о поставках российского дизельного топлива заявил, что Европейский Союз заплатил 250 млрд долларов за энергоносители из России, но СМИ не уделяют этому факту достаточного внимания.

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