Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: скриншот трансляции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на критику заключенной им сделки о поставках российского дизельного топлива заявил, что Европейский Союз заплатил 250 млрд долларов за энергоносители из России, но СМИ не уделяют этому факту достаточного внимания.