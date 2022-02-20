Два бойца спецназа ДНР пострадали в перестрелке с диверсантами ВСУ

Во время операции по обезвреживанию в Донецке группы украинских диверсантов, которые планировали взрывы объектов инфраструктуры, пострадали два сотрудника спецназа Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики.
Во время операции по обезвреживанию в Донецке группы украинских диверсантов, которые планировали взрывы объектов инфраструктуры, пострадали два сотрудника спецназа Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики.
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