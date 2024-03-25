Медведи с балалайками: как на Западе появился главный миф о России

В отношении жителей каждой страны в мире существуют стереотипы. Например, люди уверены, что во Франции по улицам прыгают лягушки, которых французы поглощают в огромных количествах, в Германии царит вечный порядок, а японцы ловят покемонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии