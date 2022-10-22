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Марьянович предостерег Хорватию от участия в миссии Евросоюза по Украине

Марьянович предостерег Хорватию от участия в миссии Евросоюза по Украине

В вопросе обучения бойцов ВСУ Хорватии следует придерживаться позиции Австрии и Венгрии, которые отказались от участия в соответствующей миссии Европейского союза, в противном случае Загреб возьмёт на себя «черную работу» и вступит в конфликт.

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