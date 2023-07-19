"ФИШЕЧКА" ПРОТИВ РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ. КТО И КАК ПОДСТАВЛЯЕТ ГЕРОЕВ СВО?

Аудрюс

ЦИПсО шник, тот, который верит олигархам Пригожиным! Когда такие , как вы поймете, что у этого олигарха ЧВК это не основной вид зароботка, то тогда многое изменится в стране... У нас в стране Пригожин, а на Украине Коломойский с "Азовом"... Два сапога пара... Только Азов на Украине до сих пор, а Вагнер, во главе с Пригожиным..... решил поменять "место дислокации"... Кстати! Пригожиным, в свое время восторгались укро СМИ! Может это вы ЦИПсО шник?