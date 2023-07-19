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"ФИШЕЧКА" ПРОТИВ РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ. КТО И КАК ПОДСТАВЛЯЕТ ГЕРОЕВ СВО?

"ФИШЕЧКА" ПРОТИВ РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ. КТО И КАК ПОДСТАВЛЯЕТ ГЕРОЕВ СВО?

"Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта".

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Комментарии
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А
Анатолий
Аудрюс, а Вы сами не ЦИПСОшник часом?
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52 мин.
Аудрюс
ЦИПсО шник, тот, который верит олигархам Пригожиным! Когда такие , как вы поймете, что у этого олигарха ЧВК это не основной вид зароботка, то тогда многое изменится в стране... У нас в стране Пригожин, а на Украине Коломойский с &quot;Азовом&quot;... Два сапога пара... Только Азов на Украине до сих пор, а Вагнер, во главе с Пригожиным..... решил поменять &quot;место дислокации&quot;...  Кстати! Пригожиным, в свое время восторгались укро СМИ! Может это вы ЦИПсО шник?
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12 мин.
Аудрюс
А что за шлюха пиндосовская ответила?
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11 мин.

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