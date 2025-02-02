В Омске наконец отремонтируют башню с часами на Любинском проспекте (если найдут подрядчика). Само здание ремонтировалось в 2015 году, но купол не реставрировали.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске наконец отремонтируют башню с часами на Любинском проспекте (если найдут подрядчика). Само здание ремонтировалось в 2015 году, но купол не реставрировали.