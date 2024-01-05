Южная Корея ответила на провокацию КНДР

В ответ на обстрел КНДР Южная Корея провела учения на островах в Желтом море Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) акватории вблизи южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо.