Южная Корея ответила на провокацию КНДР

В ответ на обстрел КНДР Южная Корея провела учения на островах в Желтом море Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) акватории вблизи южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо.
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