В Центре имени Н.И. Пирогова открылось отделение радиотерапии

В Национальном медико-хирургическом Центре имени Н.И. Пирогова открылось отделение радиотерапии. Его основные направления деятельности - проведение лучевой терапии как отдельного вида лечения, так и в комплексе с другими методами.
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