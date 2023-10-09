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Русская весна

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Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщает в понедельник общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.

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