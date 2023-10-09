Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщает в понедельник общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.