В Минобороны рассказали о росте числа желающих заключить контракты для участия в СВО после теракта в «Крокусе»

С начала года на службу поступило уже более 100 тысяч человек Более 100 тыс. россиян заключили с начала года контракты на службу в Вооруженных силах, растет число желающих участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ 3 апреля.