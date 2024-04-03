В Минобороны рассказали о росте числа желающих заключить контракты для участия в СВО после теракта в «Крокусе»

С начала года на службу поступило уже более 100 тысяч человек Более 100 тыс. россиян заключили с начала года контракты на службу в Вооруженных силах, растет число желающих участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ 3 апреля.
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