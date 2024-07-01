Дефицит кадров: Минтруд ищет решение в трудоустройстве инвалидов

В целях вовлечения людей с ограниченными возможностями в трудовую деятельность Минтруд предлагает принять комплекс мер, направленный на улучшение их экономического положения и создание благоприятных условий для трудоустройства.
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