Невидимые женщины и скрытые резервы

Всё о женщинахНевидимые женщины и скрытые резервы Все чаще наблюдаю в окружающем мире удивительные случаи избирательной слепоты. Из поля зрения мужчин пропадают женщины.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЯ свою Наталию узнаю по талии - как увижу талию, точно не Наталия. *** Как увидишь МЕРЗКИЙ ФЕМИЗДАНУТЫЙ ПОСТ, к бабке не ходи аффтарша НАША МРАЗЬ Морена.Елена КозловаБедняжка? Тоже на содержании у женщин?Wlad WladА что такое "женщина"? Ни одна фемизданутая самка так и не смогла дать определение этому слову. *** Как можно быть на содержании У ПАРАЗИТОК ОБЖИРАЮЩИХ ДЕТЕЙ.Wlad WladА что такое "женщина"? Ни одна фемизданутая самка так и не смогла дать определение этому слову. *** Как можно быть на содержании У ПАРАЗИТОК ОБЖИРАЮЩИХ ДЕТЕЙ.Комментировать
Свежие комментарии