Народное единство – третий союзник России

Российская Федерация в 2022 году приросла своими историческими землями. Домой вернулся Донбасс (Донецкая и Луганская Народные Республики), Херсонская и Запорожская область.
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