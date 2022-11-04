Военное обозрение

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Народное единство – третий союзник России

Народное единство – третий союзник России

Российская Федерация в 2022 году приросла своими историческими землями. Домой вернулся Донбасс (Донецкая и Луганская Народные Республики), Херсонская и Запорожская область.

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