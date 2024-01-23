В социальном фонде объяснили, кто имеет право на пенсию в 2024 году

Статистика реформы: в Карелии стало меньше пенсионеров По данным отделения Социального фонда России (СФР) по Республики Карелия, в 2023 году жителям республики было назначено 6 197 пенсий, из которых 3 899 — это страховые пенсии, учитывающие стаж и заработок.