В социальном фонде объяснили, кто имеет право на пенсию в 2024 году

Статистика реформы: в Карелии стало меньше пенсионеров По данным отделения Социального фонда России (СФР) по Республики Карелия, в 2023 году жителям республики было назначено 6 197 пенсий, из которых 3 899 — это страховые пенсии, учитывающие стаж и заработок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии