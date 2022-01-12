Алла Пугачева до и после похудения – как выглядела и выглядит Примадонна

Певица Алла Пугачева, казалось бы, всегда была на боди позитиве. В те времена, когда она собирала стадионы, ей не нужно было часами выбирать себе наряд, ведь единственным универсальным костюмом на сцену было платье-балахон черного или белого цвета.
Певица Алла Пугачева, казалось бы, всегда была на боди позитиве. В те времена, когда она собирала стадионы, ей не нужно было часами выбирать себе наряд, ведь единственным универсальным костюмом на сцену было платье-балахон черного или белого цвета.
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