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Расчет РСЗО «Град» нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в зоне СВО

Расчет РСЗО «Град» нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в зоне СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддержав продвижение наступающих штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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