ФАС оценит цены на сливочное масло после жалоб россиян

Проверки пройдут в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях Федеральная антимонопольная служба РФ начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на него, говорится в сообщении ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии