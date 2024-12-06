ФАС оценит цены на сливочное масло после жалоб россиян

Проверки пройдут в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях Федеральная антимонопольная служба РФ начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на него, говорится в сообщении ведомства.