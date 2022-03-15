Французская Michelin приостанавливает работу своего завода в России и поставки шин в страну

Смогут ли в России продолжить производство шин, если зарубежные бренды официально уйдут? Насколько качественной будет эта продукция?Производитель шин Michelin заявил о приостановке производства в России, а также о прекращении экспорта резины в РФ.
Смогут ли в России продолжить производство шин, если зарубежные бренды официально уйдут? Насколько качественной будет эта продукция?Производитель шин Michelin заявил о приостановке производства в России, а также о прекращении экспорта резины в РФ.
Свежие комментарии