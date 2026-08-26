Банковские услуги: как устроена система финансовых возможностей

Современный мир сложно представить без финансовых инструментов, которые сопровождают человека буквально на каждом шагу — от утренней чашки кофе, оплаченной бесконтактным способом, до крупных сделок с недвижимостью.
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