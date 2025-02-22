Путин и Трамп в ожидании встречи, южный вояж Минниханова и время батыров СВО

Президенты России и США заявили о своих будущих переговорах, Рустам Минниханов посетил ОАЭ и Туркменистан, Дмитрий Медведев вновь побывал на Казанском пороховом заводе, в Татарстане стартовал аналог программы «Время героев», в Минэкономики РТ подвели итоги года и поговорили о вызовах: 5 главных событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.