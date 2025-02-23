Visa и Masterсard: незачем возвращаться

Слухи о возвращении в Россию западных брендов не обошли и международные платежные системы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Visa и Mastercard не обращались в Банк России по вопросу возвращения на российский рынокчитайте на monocle.
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