Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    без твоих советов Россия обойдётся.Хотя бы пару "Полонезов" поставь русской армии,потом рот открывай, "стратегический...«Обольщаться не н...
  • Svetlana Kuzmina
    Лукашенко, конечно прав, но думаю, что Россия уже научена горьким опытом отношений с Европой+США и больше не допустит...«Обольщаться не н...
  • Виктор Хованов
    Почему нельзя было все цифры представить в рублях или в евро? Почему я должен заниматься переводом одного в другое? О...Россияне смогли в...

Visa и Masterсard: незачем возвращаться

Visa и Masterсard: незачем возвращаться

Слухи о возвращении в Россию западных брендов не обошли и международные платежные системы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Visa и Mastercard не обращались в Банк России по вопросу возвращения на российский рынокчитайте на monocle.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх