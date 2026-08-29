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Царьград

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Анатолий Радов: штурм Дружковки потребует трех недель подготовки

Анатолий Радов: штурм Дружковки потребует трех недель подготовки

Военные силы России готовят штурм Дружковки в ДНР, контроль над которой удерживает Киев. Военблогер Анатолий Радов сообщил, что перед нападением потребуется три недели для зачистки поселка Алексеево-Дружковка.

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