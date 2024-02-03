В Березниках умер ветеран Великой Отечественной войны, бравший Берлин

Николай Голев был награжден медалью «За взятие Берлина».В Березниках умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Голев, служивший в знаменитой Бобруйской дивизии, награжден медалью «За взятие Берлина».
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