Вот тебе и полка: для Астраханской области новый график сброса воды вновь не на пользу местным рыбам

Особенно для воблы, ради которой установили годовой запрет на ловлю рыбаками-любителями. Вчера по распоряжению Росводресурсов на Волжской ГЭС начался сброс воды по новому графику, который предусматривает к 1 мая выход на уровень так называемой рыбохозяйственной полки.