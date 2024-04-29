Вот тебе и полка: для Астраханской области новый график сброса воды вновь не на пользу местным рыбам

Особенно для воблы, ради которой установили годовой запрет на ловлю рыбаками-любителями. Вчера по распоряжению Росводресурсов на Волжской ГЭС начался сброс воды по новому графику, который предусматривает к 1 мая выход на уровень так называемой рыбохозяйственной полки.
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