В России сформирован запас топлива перед сезонными ремонтными работами на НПЗ

В России сформирован необходимый запас топлива перед сезонными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков.
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