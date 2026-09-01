Российский МИД планирует представить в ходе международного форума «Диалог о фейках 4.0» расследование, которое касается преступлений украинских властей, сообщила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.
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