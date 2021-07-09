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Правительство Гаити попросило США направить в страну войска

Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.

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