Правительство Гаити попросило США направить в страну войска

Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.
Правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений этой страны Матиаса Пьера.
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