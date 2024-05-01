В Твери 13-летняя девочка упала из окна

В Твери подросток упала из окна жилого дома. Следователи устанавливают все детали произошедшего. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области, вечером 30 апреля на Свободном переулке 13-летняя девочка выпала из окна на 4 этаже.