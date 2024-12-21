Последователь Киссинджера призвал Трампа отступиться от Киева.

Потребность дальше ловить НАТО «на живца» отпала Крупный американский политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью одному из Youtube-каналов включился в дискуссию вокруг приглашения на «ракетную дуэль», сделанного Западу президентом России Владимиром Путиным в ходе вчерашней «Прямой линии».