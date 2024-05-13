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Вести Севастополь

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Разговоры о важном: Русский язык — великий и могучий

Русский язык — великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина. Цель мероприятия — расширить знания обучающихся о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, показать, как великий писатель повлиял на развитие русского языка.

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