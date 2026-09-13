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Царьград

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Пакистан увеличит число студентов в России до 13 тысяч

Пакистан увеличит число студентов в России до 13 тысяч

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил о планах увеличить число пакистанских студентов в российских вузах с 1,3 до 13 тысяч, подчеркнув важность образовательного обмена для укрепления международных связей.

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