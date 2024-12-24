В горуправе рассказали, как на праздниках в Калуге будет ходить общественный тра

На планерке в калужской горуправе накануне сообщили, как на новогодних праздниках в областном центре будет работать общественный транспортНа планерке в калужской горуправе накануне сообщили, как на новогодних праздниках в областном центре будет работать общественный транспорт.
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