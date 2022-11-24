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Ищенко: США наращивают военное присутствие у границ России

Ищенко: США наращивают военное присутствие у границ России

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский пытался использовать провокацию с падением ракеты на территории Польши для того, чтобы втянуть Запад в непосредственный военный конфликт с Россией, у НАТО таких планов по-прежнему нет.

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