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Правительство разрешило госаккредитацию IT-стартапов, не имеющих выручки

Правительство разрешило госаккредитацию IT-стартапов, не имеющих выручки

Правительство Российской Федерации утвердило новое положение о государственной сертификации российских компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

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