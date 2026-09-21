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Татар-информ

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В Лениногорске появились два паблик-арт объекта о природе Татарстана

В Лениногорске появились два паблик-арт объекта о природе Татарстана

Фото: © Тимур Биктимеров В Лениногорске появились два новых паблик-арт объекта, посвященных природе и геологическим особенностям Юго-Востока Татарстана.

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