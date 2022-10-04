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Трое обвиняемых по делу о катастрофе в московском метро получили условные сроки

Трое обвиняемых по делу о катастрофе в московском метро получили условные сроки

Суд в Москве вынес приговор бывшим сотрудникам метрополитена Николаю Мельникову и Виталию Соколову, а также бывшему замдиректору ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову по делу об аварии в столичной подземке, в которой погибли 24 человека.

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