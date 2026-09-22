В Архангельской области ветеранам СВО упростят прием на работу

Архангельское областное Собрание рассмотрит два законопроекта, расширяющих поддержку ветеранов боевых действий: квотирование 1% рабочих мест на предприятиях со штатом более ста человек и упрощение требований к образованию и стажу для замещения руководящих должностей в органах местного самоуправления.
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