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В крупнейшем в РФ ифтаре в месяц Рамадан примут участие 13 тысяч мусульман

В крупнейшем в РФ ифтаре в месяц Рамадан примут участие 13 тысяч мусульман

19 марта в Казани состоится крупнейший в России ифтар (вечернее разговение) в месяц поста Рамадан. Об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин.

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