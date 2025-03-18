В крупнейшем в РФ ифтаре в месяц Рамадан примут участие 13 тысяч мусульман

19 марта в Казани состоится крупнейший в России ифтар (вечернее разговение) в месяц поста Рамадан. Об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин.
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